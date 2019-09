Découverte - Babacar Tall: « Le site de l’îIot Sarpan n’est pas à visiter »

Un sergent de l'armée coloniale, Babacar Tall s’est prononcé sur l’Îlot Sarpan. Il indique que ce site n’est pas à visiter. Et, c’est au début des années 80 qu’il y a eu une autorisation spéciale de la présidence de la République, pour permettre d’y aller.



L’îlot Sarpan, d’après Mr Tall est une réserve naturelle qui accueille des espèces rares comme le phaéton, un oiseau emblématique. « On y trouve aussi des baobabs nains et des tessons de poterie, datant de la préhistoire ».



Le pourtour de l'île sur 100m, étant une zone de reproduction des poissons, était interdit de fréquentation par les pêcheurs», révèle-t-il dans un post partagé sur «Facebook» et parcouru par le quotidien L’As.



Babacar Tall, connaissant bien l’Île de la Madeleine, précise que tous ces trésors sont en danger. Puisque, regrette-t-il, l'îlot est, aujourd'hui, à la merci des pêcheurs, des plongeurs qui tuent les poissons dans la zone de reproduction, avec des explosifs, etc.



Sergent Tall dénonce également, le fait que le camp des gardes forestiers, faisant face à l'île de la Madeleine, a été octroyé à l’hôtel Terrou Bi. Ainsi, il déplore le fait que ceux qui habitent derrière la Cour de Cassation, ne peuvent plus voir l'île, jadis surveillée avec des jumelles.



«J'espère que les autorités prendront des mesures pour réhabiliter l'endroit et remettre aux gardes leur site en mémoire aux disparus. Paix à leurs âmes !», lit-on sur la page Facebook de Babacar Tall.



