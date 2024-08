Découverte de 14 squelettes humains dans une pirogue: La marine dominicaine dévoile l’identité des deux Sénégalais

Suite à la découverte de 14 squelettes humains retrouvés dans une pirogue, la marine de la République dominicaine a identifié cinq documents d’identification appartenant à des Sénégalais et Mauritaniens.



Parmi les documents retrouvés, une carte d’identité de la République du Sénégal au nom de Sidane Wade, un jeune né le 10 octobre 2000 à Mbane (département de Dagana) et un autre correspond à Yankhoba Tall, né le 31 mai 1991 à Pikine, taille 1,80m, centre d’enregistrement Mauritanie et domicilié à Malika, détaille Bes Bi.



Les restes humains et les documents ont été transférés à l’Institut national des sciences médico-légales pour analyse et éventuelle identification.