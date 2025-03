Découverte macabre à Diamaguène / Sicap Mbao : Un nouveau-né enterré dans une maison en construction

Une enquête a été ouverte suite à la découverte d'un corps sans vie d'un nouveau-né. Selon "Les Échos", repris par "Seneweb", les faits se sont produits à Diamaguène/Sicap Mbao, en banlieue dakaroise. Le nouveau-né de sexe féminin, était enterré dans une maison en construction dans la localité. Le constat a été fait par la police locale, rapporte le journal.



«i[Dimanche passé, vers 14h, c'est une fille qui a découvert l'horreur. Envahie par une peur bleue, elle quitte en catastrophe la maison en construction, débarque au domicile de sa grand-mère [Nd. A. Kane], et l'informe. Celle-ci alerte, à son tour, les membres de la famille. [Qui se rendent] séance tenante sur les lieux.]i»



Informés, les hommes du chef de service du commissariat d'arrondissement de la localité, Cheikh Tidiane Diallo, investissent les lieux et procèdent aux constatations d'usage, avant d'alerter le service d'hygiène pour « la désinfection des lieux ». C'est après que « le corps a été exhumé et évacué » par les sapeurs pompiers à l'hôpital Idrissa Pouye de Grand-Yoff, « pour les besoins d'une autopsie ».