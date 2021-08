Découverte macabre à Kantène: Un jeune retrouve pendu Une découverte macabre a été faite dimanche à Kantène, village de la commune de Niaguiss, situé à la sortie de Ziguinchor sur l’axe Ziguinchor -Bissau. En effet, il s’agit d’un jeune qui a été retrouvé pendu dans la chambre d’une maison appartenant à un marabout guérisseur.

Rédigé par leral.net le Mardi 24 Août 2021 à 09:53 | | 0 commentaire(s)|

Selon des témoignages, Malang Mané, âgé d’une trentaine d’années et originaire de Birkama, dans le département de Goudomp, se plaignait souvent de douleurs au dos. Il a quitté son village pour un séjour curatif à Kantène, chez Fountou Sadio.



Le dimanche matin, après avoir constaté son absence pour le petit déjeuner, le marabout a envoyé quelqu’un aller le chercher. Et ce dernier a découvert le jeune homme pendu avec une corde attachée au cou. Il a alerté aussitôt les membres de la concession.



C’est ainsi que les éléments de la gendarmerie ont été avisés. Sur place, ces derniers ont fait le constat avant que le corps sans vie ne soit acheminé à la morgue par les sapeurs-pompiers.



Une enquête a été ouverte pour élucider les circonstances de la fin tragique du jeune Malang Mané. Il y a une dizaine de jours, une dame répondant au nom d’Yvonne et mère d’un enfant, a été retrouvée pendue dans sa chambre à Tilène, un quartier périphérique de la ville de Ziguinchor.



Le même jour, le corps sans vie d’une fille nommée Penda Kébé a été retrouvé au quartier Djibock, dans un canal d’évacuation des eaux pluviales, avant que son présumé meurtrier ne soit arrêté et conduit à la citadelle du silence.











L’As

