Découverte macabre à Sindia : Un corps sans vie en état de décomposition découvert

A Sindia, commune de la région de Thiès-Ouest, il a été découvert ce mercredi, un corps d’un homme d’une cinquantaine d’années, en état de décomposition très avancé.



Ainsi, les éléments de la caserne des Sapeurs-pompiers de Saly-Portudal, informés, se sont rendus sur les lieux. L’APS indique que le corps a été découvert vers la station Shell sur la route nationale 1 sur l’axe Mbour-Dakar.



Les éléments de brigade de Gendarmerie de Popenguine-Ndayaane, après avoir fait le constat, ont procédé à la désinfection et, à l’enlèvement de la dépouille avec le soutien des agents du service national de l’Hygiène de ladite localité.



Seulement, révèle la source, l’origine de la mort de cet homme, n’est toujours pas encore connue. Et, la Gendarmerie a ouvert une enquête pour découvrir les raisons de la mort de cet homme.



Affaire à suivre…



