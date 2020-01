Découvrez le classement des meilleurs buteurs de l’histoire du Foot: Cristiano Ronaldo est 5e La superstar portugaise a marqué deux buts lors de la victoire de la Juventus sur Parme. Puis marquant son septième match consécutif pour les Bianconeri et atteignant 736 buts en 1028 matchs au plus haut niveau.





Cristiano Ronaldo dépassée donc l’Allemand Gerd Muller dans le classement des meilleurs buteurs de l’histoire du football.



Lionel Messi, six fois vainqueur du Ballon d’Or, se retrouve au septième rang après avoir marqué 717 buts en 901 matchs.



À 34 ans, Ronaldo avec un ratio de buts par match de 0,72 a maintenant marqué 736 buts en 1028 matchs au plus haut niveau.



L’icône hongroise Ferenc Puskas a 747 buts derrière la légende de la Selecao Pelé qui en a 767. Il semble que Ronaldo pourrait dépasser les deux légendes si sa forme de buteur se poursuit cette saison.



Romario est le deuxième meilleur buteur de l’histoire avec 772, tandis que la légende tchéco-autrichienne Josef Bican est le premier meilleur buteur avec 805 buts.



Voici la liste des meilleurs buteurs de l’histoire selon la Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation (RSSSF)



1 Josef Bica: 805 buts



2 Romario: 772 buts



3 Pelé: 767 buts



4 Ferenc Puskas: 747 buts



5 Cristiano Ronaldo: 736 buts



6 Gerd Muller: 735 buts



7 Lionel Messi: 717 but





