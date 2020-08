Découvrez les 10 footballeurs les plus riches d’Afrique, les places d’Eto’o Drogba, Salah et Sadio Mané révélées

Rédigé par leral.net le Mardi 11 Août 2020 à 21:30 | | 0 commentaire(s)|

Il y a quelques jours, le célèbre site sud-africain «Soccer Laduma» a publié le Top 10 des joueurs Africains les plus riches du continent. Dans cette liste, on retrouve deux grands footballeurs ivoiriens.



Il s’agit de Didier Drogba, double ballon d’Or Africain et du quadruple ballon d’Or continental, Yaya Touré Gnegnery.





Avec une fortune estimée à 54 Milliards 721 Millions de Frs, l’ex-attaquant des Blues de Chelsea occupe la deuxième place des joueurs Africains les plus riches.



L’ex-capitaine et le numéro 11 emblématique des éléphants de Côte d’ivoire est suivi de son compatriote et ancien coéquipier à la sélection nationale Yaya Touré. L’ancien joueur du Barça et des citizens est dans le trio de tête. Yaya arrive en 3e position de ce Top 10. Le frère cadet de Kolo Touré pèse 44 Milliards 658 Millions de Frs.



En pôle position, le légendaire Lion Indomptable Samuel Eto’o Fils qui cumule une fortune estimée à 78 Milliards 173 Millions de Frs, se retrouve en première place de ce classement.



Sur les places restantes du Top 10, on retrouve d’autres Stars du ballon rond Africain, notamment Emmanuel Adebayor (4e), Mohamed Salah (5e), Obi Mikel (6e), Sadio Mané (7e), Aubameyang (8e), Michael Essien (9e) et Asamoah Gyan (10e). Par Enzo Dia.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos