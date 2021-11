Décrispation à l’hôpital : L’intersyndicale suspend son mot d’ordre de grève Le calme est revenu au niveau de l’hôpital Thierno Mansour Barro de Mbour. Après cinq mois de mouvement d’humeur, l’intersyndicale, qui regroupe le Sames, le Sutsas, le Syntras et la Cnts, qui avait décidé d’une marche de protestation contre Polimed, a finalement levé son mot d’ordre de grève.

Ces derniers ont renoncé à battre le macadam, suite à la rencontre que l’autorité de tutelle de l’Eps 1 de Mbour avait convoquée au ministère de la Santé et de l’action sociale, pour voir comment résoudre le problème avec Polimed.



«Nous y avons été conviés et la réunion s’est finalement tenue le lundi 22 novembre 2021. Elle a duré trois tours d’horloge et étaient présents, le président de Polimed et son administration, la directrice de l’hôpital, le Pome, le médecin-chef de région et les différents services (ressources humaines et juridiques), le conseiller technique du Msas, la Dos, et les partenaires sociaux.



Cette rencontre, convoquée et présidée par le directeur de Cabinet du Msas, a trouvé son épilogue avec une proposition de la révision complète de la convention Eps 1 Mbour/Polimed», détaille Dr Mohammar Koudouss Mama, porte-parole des travailleurs.



Selon l’intersyndicale, cette révision de la convention, qui lie l’Eps 1 de Mbour et Polimed, inclut la possibilité de cession de Polimed à la structure sanitaire de Mbour.

D’ailleurs, pour concrétiser cela, les travailleurs de l’hôpital Thierno Mansour Barro invitent les autorités à enclencher les travaux techniques par rapport à cette révision.



«Ils doivent se tenir dans un délai de trois semaines, à compter du lundi 22 novembre 2021. Ces trois semaines représentent le délai durant lequel l’intersyndicale 3S a accepté, «après insistance du Dc», de suspendre temporairement les actions syndicales, tout en participant aux différents travaux de révision et veillant ainsi au grain », poursuit le porte-parole de l’intersyndicale.



Fort de ces garanties, l’intersyndicale a suspendu la marche initialement prévue aujourd’hui et levé temporairement le mot d’ordre de grève, pour les 3 semaines à venir.

Cependant, ils exigent le paiement des 3 mois d’arriérés de motivations et d’indemnités, au plus tard le mardi 30 novembre 2021.



«En lieu et place de cette marche, nous avons tenu une Ag pour informer la base. Nous espérons que bientôt l’Eps 1 Mbour retrouvera son service de radiologie ainsi que sa gouvernance, afin de satisfaire aux demandes de la population de Mbour et environs», conclut Dr Mohammar Koudouss Mama.

Le Quotidien



