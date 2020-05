Décryptage du discours de Macky Sall: des sociologues presque unanimes sur un élan d’apaisement pour éviter une bombe sociale

Depuis quelques semaines, au-delà des bravades de certaines populations, des voix apolitiques et même moins fougueuses, ont affiché des positions contraires aux mesures prises. En attestent la grogne des commerçants, la prière du vendredi qui a valu une arrestation à un imam d’une grande cité religieuse…



Comme le sociologue Souleymane Lô, beaucoup ont remarqué que sur de nombreux fronts, les acteurs économiques, guides religieux et autres voix apolitiques avaient commencé à afficher des contre-mesures. Certains citoyens râlaient même contre « une exagération des autorités pour museler le peuple… ».



Cette grogne qui commençait à se propager aller en rajouter une couche dans cette grande équation à laquelle faisaient face les autorités : comment maîtriser cette pandémie ?



Selon eux, c’est ce qui explique les mesures assouplies pour le rapatriement des corps, la reprise presque totale du commerce, ou encore la réouverture des lieux de cultes, même si la communauté chrétienne montre une certaine prudence...



« Eviter de réveiller ces colères de plus en plus exprimées, en plus de cette pandémie » a été compris par les autorités, ce qui expliquent leur choix pour la carte de l’apaisement.



Mais le respect des mesures d’hygiène reste, selon eux, d'une impérieuse nécessité.