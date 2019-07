Déçus, les supporters se projettent vers l’Afrobasket féminin prévu en août

C’est la désillusion totale chez les Sénégalais après la défaite des Lions du football en finale de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) Egypte 2019, hier vendredi, 19 juillet, face aux Fennecs d’Algérie.



Pour faire passer la pilule, des supporters se projettent, déjà, vers les prochaines compétitions. Notamment l’Afrobasket féminin 2019, que le Sénégal abritera le mois prochain, du 9 au 18 août 2019. C’est la remobilisation sur les réseaux sociaux. « Maintenons les couleurs, les "Lionnes" arrivent avec l’Afrobasket. Aka nio am diom », lance Cheikh Ndiaye, sur Twitter.



« Afrobasket mome ndam rek Inshaalah », renchérit Choc’k addict, pseudo d’une jeune femme.



La décision a été officialisée en juin dernier. La Fédération sénégalaise de basketball a reçu l’autorisation d’organiser les joutes continentales. Le ’’Dakar Arena’’, complexe sportif d’une capacité de 15 000 places, a plaidé en faveur du Sénégal.



Onze (11) fois championne d’Afrique en vingt-deux (22) éditions (1974, 1977, 1979, 1981, 1984, 1990, 1993, 1997, 2000,2009 et 2015), l’équipe du Sénégal féminine de basketball cherche son douzième (12e) titre.

