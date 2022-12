Défait par l'Argentine: Mbappé réagit au chambrage des Argentins Après la victoire face à Strasbourg obtenue dans les toutes dernières minutes des arrêts de jeu, Kylian Mbappé est revenu sur la finale perdue face à l'Albiceleste et a surtout réagi au chambrage des joueurs argentins, avec en tête, Emiliano Martinez.

Sauveur du Paris Saint-Germain dans les ultimes minutes face à Strasbourg, Kylian Mbappé est allé en zone mixte devant les journalistes.



S'il assume ne pas avoir accepté la défaite en finale de Coupe du monde face à l'Argentine, il assure que le chambrage d'Emiliano Martinez ne l'intéresse pas vraiment.



" Je pense que cette défaite en finale ne va jamais se digérer. Maintenant, comme j'ai dit au coach et aux coéquipiers, il n'y a aucune raison que mon club paye un échec en sélection. Le PSG n'est pas responsable de notre défaite ", a expliqué le vice-champion du monde.



" J'ai discuté avec Leo Messi après le match, je l'ai félicité, car c'était la quête d'une vie pour lui. Pour moi aussi, mais j'ai échoué donc il faut toujours rester bon joueur. Les célébrations, ce n'est pas mon problème. Je ne perds pas d'énergie dans des choses aussi futiles. Le plus important, c'est de donner le meilleur de moi-même pour mon club ", a-t-il ajouté.



Mbappé pourrait se consoler avec le titre honorifique de meilleur buteur de l'histoire du club, qu'il devrait battre cette saison - à moins d'une baisse de forme inexpliquée - puisqu'il n'est plus qu'à neuf unités du record détenu par Edinson Cavani.





