Défaite de Bby Lors des Législatives dans certaines localités: La Task-force républicaine l'impute à la Covid-19 et à la guerre en Ukraine Les conséquences néfastes de la Covid-19 et la guerre en Ukraine ont influé sur le vote des Sénégalais. Mais pas que. Car, à en croire la Task Force Républicaine (Tfr), la débâcle enregistrée par Benno Bokk Yaakaar aux dernières législatives est dû à une " populiste" et "pernicieuse" campagne de l'Opposition. L'As.

Après la publication des résultats officiels des élections législatives, l'heure est au bilan chez la Taskforce républicaine. En conférence de presse hier, ils ont tiré les enseignements du verdict issu des urnes. En effet, selon eux, les résultats des législatives du 31 juillet dernier confirment la suprématie politique de la coalition Benno Bokk Yaakaar (1 518 137 suffrages obtenus). «Il convient de rappeler le contexte très singulier dans lequel ces élections se sont déroulées avec plusieurs facteurs défavorables qui ont influé le vote des Sénégalais. Il s’agit des deux crises majeures qui ont secoué le monde entier (COVID-19 et crise ukrainienne) dont les conséquences ont impacté le quotidien de nos concitoyens. A cela, s’ajoute la campagne populiste et pernicieuse menée par l’opposition qui a voulu faire de ces élections un référendum en perspective de 2024», explique la Task Force Républicaine qui estime que les résultats de ces Législatives "ouvre une nouvelle séquence pour notre trajectoire démocratique".



Sur un autre registre, la Task Force Républicaine dit considérer le Parlement comme un lieu de dialogue fécond en vue d’un compromis dynamique entre élus dans la poursuite de l’œuvre de construction nationale.



"Il est attendu de la part de tous les élus d’être à la hauteur des enjeux et défis posés à cette 14ème législature dans ses missions de représentation, de contrôle et d’évaluation de l’action publique", a indiqué les partisans du Président Macky Sall qui ajoute par la même occasion : "C’est la raison pour laquelle, la TFR félicite vivement le Président Pape Diop pour le grand sens des responsabilités et de discernement dont il a fait preuve en déclarant publiquement son adhésion au groupe parlementaire Benno Bokk Yaakaar. Il s’agit là d’un acte politique courageux mais surtout républicain qu’il convient de saluer et de magnifier. Ce geste hautement républicain doit inspirer tous les citoyens soucieux de la cohésion, de la stabilité et du développement de notre pays".



Saluant la "grande œuvre de développement accélérée" de notre pays entreprise par le Président Macky Sall, Birame Faye et Cie pensent qu'il mérite le soutien de tous les segments soucieux du progrès et de l’émergence du Sénégal à l’horizon 2035. "Pour ce faire, la TFR invite tous les militants et responsables de l’Apr à resserrer les rangs, en consolidant l’unité, la discipline militante, la solidarité et à faire preuve de plus d’engagement pour la remobilisation des troupes à la base afin d’assurer un succès éclatant à nos conquêtes futures". En attendant, la Task-force républicaine réaffirme son soutien indéfectible au Président de l’Alliance pour la République, Président de la conférence des leaders de Benno Bokk Yaakar et lui renouvelle son engagement.

