Défaite de Benno à la présidentielle : Diouf Sarr demande des explications à Macky Sall et Amadou Bâ La défaite de Benno Bokk Yaakaar à la dernière Présidentielle est restée en travers de la gorge de l’exdirecteur général du Fonsis, Abdoulaye Diouf Sarr. Venu lui présenter ses condoléances à l’occasion du décès de son père, Amadou Bâ a dû ressortir de cette civilité affaibli. Lui qui a d’emblée annoncé ne pas vouloir parler de politique dans cette rencontre.

“Certes je vous ai appelé et vous l’avez confirmé. Et comme la vérité appartient à Dieu, il y a des questions qui méritent réponses. Des choses se sont passées dans le pays et il urge de les clarifier dans une séance d’explication entre nous”, a déclaré Diouf Sarr.



“Autrement, il pourrait y avoir des difficultés dans la conduite des choses à votre niveau et à celui de Macky Sall. Il y a des réponses que vous devez aux Sénégalais et à nous autres qui étaient vos compagnons. Nous ne sommes pas vos propriétés, nous sommes plutôt au même pied d’égalité”, a-t-il poursuivi, précisant faire partie “de ceux qui pensent que tôt ou tard”, l’énigme de la Présidentielle éclatera au grand jour.



“Je serai édifié sur le mystère qui entoure certaines choses. Si tout s’était passé comme il se doit, vous seriez devancé ici par un service de protocole. Que s’est-il passé pour qu’on en arrive là ? Voilà le mystère à éclairer”, se désole Diouf Sarr. Il répondait ainsi à Amadou Bâ, premier à prendre la parole.



Auparavant, le Chef de l’opposition accompagné d’une forte délégation composée, entre autres, des anciens ministres Ndèye Saly Diop Dieng, présidente des femmes de l’APR, Zahra Iyane Thiam, Oumar Sow, Moïse Sarr s’était adressé à l’assistance. Sous le regard d’autres personnalités comme l’ancien Maire de Guédiawaye Aliou Sall, le patron de “Demain C’est Maintenant” (DCM), Mamoudou Ibra Kane, l’ancien député Badou Diouf, la conseillère du HCCT Mbathio Niakhasso et l’ancien conseiller à la présidence Pape Khouma,



D’après le journal Point Actu, Amadou Bâ a déclaré à l’endroit de Diouf : “Je ne l’ai jamais vu poser un acte indélicat…C’est quelqu’un ouvert d’esprit”. Il poursuit en faisant savoir avoir connu Abdoulaye “grâce à la politique mais maintenant nos relations transcendent la politique”. Il faut préciser que sur place, il y avait Serigne Mbacké Ndiaye, Benoît Sambou et Pape Mahawa Diouf. Par la suite, le maire de Thiadiaye Me El Hadj Omar Youm et Pape Maël Thiam ont rejoint l’assistance.





