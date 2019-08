Défaite face à Modou Lô: un ancien marabout de Eumeu Sène indexe sa femme Un ancien marabout de Eumeu Sène, Bakhao, avec qui il est allé au clash, a réagi suite à la défaite de l’ex Roi des arènes. Et c’est pour imputer la défaite de son ex protégé, à son épouse. « Le problème d'Eumeu Sène, c'est qu'il dit tout à sa femme. Un homme doit cacher certaines choses à son épouse. En plus, il avait beaucoup changé depuis qu’il a battu Bombardier et décroché le titre de Roi des arènes », a-t-il, en effet, déclaré au journal "Sunu Lamb".

Rédigé par leral.net le Vendredi 2 Août 2019 à 11:57 | | 0 commentaire(s)|



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos