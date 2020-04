Défaut d’autorisation de circuler : 2 personnes décèdent entre Touba et Mbacké Deux personnes sont décédées entre Touba et Mbacké, pour avoir raté leur rendez-vous médical à Dakar, parce que ne disposant pas d’autorisation de circuler, requise depuis l’instauration du couvre-feu sur toute l’étendue du territoire. Selon Fallou Seck, un proche d’un des malades décédé, la victime s’est rendue plusieurs fois à la préfecture pour avoir une autorisation de circuler pour son rendez-vous fixé le 2 avril dernier. Toutefois, le défunt et ses proches n’ont jamais eu une oreille attentive de la part des ASP préposés à la Préfecture. Par ailleurs, a-t-il dit, le sous-préfet qu’ils ont tenté de joindre à plusieurs reprises est resté injoignable.

Intervenant sur la même radio, le gouverneur de Diourbel a battu en brèche ces allégations. « Un rendez-vous médical ça se prouve. Si vous avez un document médical, l’autorité ne peut pas vous refuser l’autorisation. Si vous attestez de document prouvant un rendez-vous médical, l’autorisation est délivrée séance tenante », a dit Gorgui Mbaye.

La semaine dernière, le ministre de l’Intérieur avait suspendu la délivrance de ces autorisations, à cause des nombreuses magouilles notées dans l’attribution de ces documents, rappelle-t-on.



