Défection dans les rangs de « Gueum Sa Bopp »: Mme Fatou Thiam Sarr, Coordonnatrice et numéro 2 du Mouvement, quitte Bougane Guèye Dany Mme Fatou Thiam Sarr, coordonnatrice et numéro 2 du mouvement « Gueum Sa Bopp », a quitté la barque de Bougane Guèye Dany. Hélas ! Gueum Sa Bopp vient de perdre son cerveau, membre imminent de son dispositif. A défaut d’être le leader principal, Mme Fatou Thiam Sarr serait le cerveau ou la tête pensante de ce mouvement. Elle reproche à Bougane Guèye Dani sa démarche solitaire et sa tendance à personnaliser le mouvement.

Le mouvement « Gueum Sa Bopp » vient de perdre un élément important dans son dispositif. Mme Fatou Thiam Sarr, coordonnatrice et numéro 2, également fondatrice de ce mouvement, met fin à son aventure avec Bougane Guèye Dani. Engagée en politique pour une redynamisation de ce mouvement et une envie de redonner confiance aux jeunes en bandoulière, elle se désole de l’orientation actuelle dudit mouvement. Et pourtant, ce dernier, précise-t-elle, était en extension sur l’étendue du territoire national. Cependant, depuis un certain temps, il devient méconnaissable.



Ainsi, la spécialiste de marketing de Réseau, Coordonnatrice du mouvement « Gueum Sa Bopp », évoque dans un premier temps, des raisons personnelles pour justifier son départ. Mais, elle a fini par lever un pan de sa décision de tourner le dos à ce mouvement. Se désolant du comportement de Bougane Guèye Dani, elle regrette par ricochet sa démarche unilatérale et solitaire.



D’après elle, Bougane aurait tendance à personnaliser les activités du mouvement, alors que des actions politiques, qui requièrent l'implication de tout un chacun, doivent nécessairement prioriser des concertations internes afin de mettre tous les membres au même niveau d’informations.



Mme Fatou Thiam Sarr, conceptrice de l’idée « Gueum Sa Bopp », n’a pas manqué d’égratigner son ex-leader. Pour elle, Bougane a commis beaucoup d’erreurs ces derniers temps, dans la foulée de sa démarche solitaire. Toutefois, elle rappelle avoir pris ses distances depuis des mois. Depuis lors, elle constate une sorte de chute libre du mouvement « Gueum Sa Bopp ».











