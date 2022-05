Défection dans les rangs de l'opposition à Bambey: Papa Momar Ngom, maire de la Commune de Ngogom, claque la porte de YAW... On s'y attendait le plus. Le Maire de la Commune de Ngogom (département de Bambey), Papa Momar Ngom, conjugue désormais son compagnonnage avec la Coalition de l'opposition, Yewwi Askan Wi, au passé. Zappé de la liste départementale d'investiture de YAW pour les élections législatives du 31 Juillet 2022, les partisans du leader en chef du Mouvement Patriotique pour le Développement du Baol (MPDB), ont annoncé leur rupture d'avec Aïda Mbodji et la dite structure.

Rédigé par leral.net le Mardi 17 Mai 2022 à 07:41 | | 0 commentaire(s)|

Saignée dans les rangs de la Coalition de l'opposition Yewwi Askan-Wi dans le Baol. Ce lundi, Papa Momar Ngom, Maire de la Commune de Ngogom, a claqué officiellement la porte de l'organisation: "Ce que nous venons de connaître, c'est une honte. Comment peut-on oser établir une liste de la Coalition Yewwi Askan-Wi en omettant celui qui a réalisé le meilleur score dans le département lors des dernières élections locales ? Le Maire Papa Momar Ngom est loin d'être un vain politique dans le Baol.



Le Mouvement Patriotique pour le Développement du Baol (MPDB) qu'il pilote a une force de frappe incontestable. D'où il devait être d'office la tête de liste départementale de YAW. Ce qui nous pousse, aujourd'hui, à prendre toutes nos responsabilités face à cette forfaiture", assène Ndiaw Guèye qui a ouvert le bal des contestations. Lui succédant au micro, Aliou Gning, 2ème adjoint au Maire, d'enchaîner":" Trop, c'est vraiment trop ! Ce qui vient de se passer lors des investitures nous écœure au plus haut point. Aïda Mbodji a eu la témérité de parachuter quelqu'un de ses proches, un inconnu au détriment de celui qui est , même, l'âme de YAW dans le département de Bambey pour avoir fait un score fort honorable. Lors des révisions sur les listes électorales et des opérations de parrainage, l'édile de la Commune de Ngogom a surpassé tout .



Alors, rien ne justifie ce comportement d'Aïda Mbodji et ses sbires qui veulent faire jouer à notre leader un second rôle. Dès aujourd'hui, nous annonçons notre départ officiel de la Coalition YAW. Pour la campagne électorale, nous allons croiser les bras et appelons nos militants et sympathisants du département de Bambey, du Sénégal et de la Diaspora d'en faire de même. On saura qui est qui et qui peut faire quoi", dit-il , avec rage.



Interrogée sur le prochain point de chute de leur leader, Madame Ndiaye Khady Faye, 1ère adjointe au Maire de Ngogom, se veut claire : "Ce que nous pouvons dire, c'est que nous avons rompu définitivement les amarres d'avec la Coalition Yewwi Askan-Wi. Cependant, nous continuons à oeuvrer pour satisfaire les préoccupations de nos administrés. Nous, nous ne sommes pas des adeptes de la politique de basse attitude. Nous nous voulons être, d'abord, des acteurs de développement comme le postule, d'ailleurs, l'intitulé de notre mouvement, Mouvement Patriotique pour le Développement du Baol (MPDB)".



Rappelons que Papa Momar Ngom, ingénieur-polytechnicien de son état et ancien Directeur Technique de l'ASER (Agence Sénégalaise de l'Electrification Rurale), Coordonnateur Energie du PUDC et Consultant international, a été élu Maire de la Commune de Ngogom en faveur des dernières élections locales du 23 Janvier 2022 sous la bannière de Yewwi Askan-Wi. Il est le Président- Fondateur du Mouvement Patriotique pour le Développement du Baol.



Samba Cèb FALL

Mr Ndao B Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook