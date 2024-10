Défection des cadres de son parti : Macky Sall face à ses anciens responsables Que dire ? Macky Sall va tenter de reprendre la main, pour faire gagner sa coalition Takku Wallu Senegaal aux Législatives anticipées du 17 novembre. Depuis la perte du pouvoir, il a vu plusieurs de ses cadres et responsables, démissionner de l’Alliance pour la République (APR), pour voler de leurs propres ailes ou rallier Amadou Bâ dans sa coalition Jamm ak Njarin.

Hier, Me Malick Sall a claqué la porte de l’Alliance pour la République. Avant lui, Abdou Karim Sall avait jeté l’éponge, pour mettre en place sa propre liste pour les Législatives, afin de tenter sa chance après avoir occupé de hautes fonctions dans l’appareil étatique et de l’ancien parti présidentiel. Tour à tour, il a été deux fois directeur de l’Autorité de régulation pour les télécommunications et de la poste (Artp) et ministre de l’Environnement et de la Transition écologique, puis maire de Mbao.



Dans le même sillage, Maguette Sène, maire de Malicounda, s’est aussi déconnecté de l’Apr et a lâché Macky Sall, pour constituer sa propre liste pour les Législatives du 17 novembre. Ancien directeur du Centre des œuvres universitaires de Dakar (COUD), Maguette Séne tente ainsi un essai politique sur la Petite Côte, en compétition avec Cheikh Issa Sall, qui a aussi décidé de former sa propre coalition politique pour ces Législatives 2024.



D'après le journal "Point Actu", la plus grosse défection est celle de Moustapha Diop, maire de Louga. Ancien ministre de l’Industrialisation, il a toujours fait partie des poids lourd politique de l’Alliance pour la République (APR) et du pouvoir Sall. Autant de cadres qui risquent de fragiliser le poids politique de Macky Sall, engagé dans une sorte de come-back électoral incertain, après la victoire de Bassirou Diomaye Faye lors de la Présidentielle du 24 mars 2024. Vont-ils prendre leurs distances avec l’ex-mentor ? Vont-ils constituer un appui pour leur ancien leader ?



