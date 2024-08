« Défendre l'Honneur du Sénégal Face aux Accusations Injustes du Consulat d'Espagne au Sénégal », Par Momar Dieng Diop

Les résolutions du Consulat d’Espagne au Sénégal, qui affirment que le Sénégal figure parmi les pays les plus touchés par les faux documents, sont non seulement infondées, mais également extrêmement nuisibles. Elles portent une atteinte considérable à l'honneur et à la dignité des Sénégalais, qui sont profondément fiers de leur identité et de leur intégrité.



Une telle accusation, sans preuves tangibles, ne peut qu’éveiller l’indignation du peuple sénégalais. En effet, elle sous-entend que le Sénégal serait un foyer de fraudeurs, ce qui est une généralisation inacceptable et une injure collective à l’égard d’une nation qui a toujours prôné la transparence et le respect des règles internationales.



À cet effet, les autorités sénégalaises doivent réagir rapidement et avec fermeté face à cette déclaration audacieuse et tendancieuse. Une telle réaction est nécessaire non seulement pour défendre l’honneur du Sénégal, mais aussi pour exiger des excuses publiques du Consulat d’Espagne. Une rectification de ces propos est indispensable pour rétablir la vérité et préserver les relations diplomatiques entre les deux pays sur une base de respect mutuel.



Cette situation met également en lumière les difficultés récurrentes que rencontrent les Sénégalais lors des démarches de demande de visa auprès de l’Ambassade d’Espagne à Dakar. Depuis longtemps, les citoyens sénégalais se plaignent des tracasseries administratives, des délais d’attente interminables, et des refus de visa souvent injustifiés, qui semblent être plus fréquents que pour d’autres nationalités.



Ces tracasseries ne sont pas seulement une source de frustration pour les demandeurs de visa, mais elles représentent également une entrave à leur liberté de circulation, un droit fondamental. Il est inacceptable qu’un pays ami, avec lequel le Sénégal entretient des relations diplomatiques et économiques importantes, impose de telles restrictions et obstacles à ses citoyens.



En outre, il est légitime de se demander si cette déclaration du Consulat ne reflète pas une attitude plus générale de suspicion à l’égard des Sénégalais. Si tel est le cas, cela pourrait nuire gravement aux relations bilatérales entre le Sénégal et l’Espagne. Une clarification s’impose donc pour déterminer si cette affirmation est le reflet d'une perception plus large ou simplement une erreur de jugement isolée.



Les autorités sénégalaises doivent donc non seulement demander des excuses, mais aussi engager un dialogue avec leurs homologues espagnols pour revoir les conditions de délivrance des visas. Il est essentiel que ce dialogue aboutisse à des solutions concrètes pour réduire les difficultés rencontrées par les Sénégalais dans l’obtention des visas espagnols.



Il est tout aussi important de rappeler que les relations entre le Sénégal et l’Espagne sont fondées sur des principes de coopération et de respect mutuel. Ces principes doivent prévaloir dans toutes les interactions diplomatiques et consulaires. Toute attitude contraire à ces principes, comme celle observée dans cette affaire, doit être corrigée immédiatement.



Enfin, le peuple sénégalais, à travers ses autorités, doit être informé des mesures prises pour défendre son honneur et ses droits. Une communication transparente et efficace est obligatoire pour maintenir la confiance des citoyens dans leurs institutions et pour leur montrer que leur dignité est protégée à l’échelle internationale.



Cette affaire doit également servir de leçon pour améliorer le système de délivrance des visas dans les ambassades étrangères au Sénégal. Des efforts doivent être faits pour garantir un traitement équitable, transparent et respectueux des droits de chaque citoyen, quelle que soit la destination envisagée.



La mise en place d'un mécanisme de suivi des pratiques consulaires et de traitement des plaintes pourrait constituer une solution efficace pour prévenir de telles situations à l'avenir. Un tel dispositif permettrait aux Sénégalais de faire valoir leurs droits en cas de traitement injuste ou discriminatoire. Ce rôle devrait naturellement incomber au Médiateur de la République, un organe dont le souvenir de l'ancien Médiateur, feu Alioune Badara Cissé (Paix à son âme), reste vivace dans la mémoire des Sénégalais. Durant sa vie, il n'a cessé de déployer tous ses efforts pour promouvoir la justice et l’équité. Hélas !



En définitive, il est fondamental que cette affaire soit résolue rapidement et de manière satisfaisante pour le peuple sénégalais. Les autorités doivent non seulement exiger des excuses formelles de la part du Consulat d’Espagne, mais également s’engager à améliorer les conditions de délivrance des visas, afin de garantir le respect des droits de chaque citoyen sénégalais.



L’honneur du Sénégal, la dignité de son peuple, et la qualité des relations diplomatiques entre le Sénégal et l’Espagne sont en jeu. Une réponse ferme et résolue est nécessaire pour affirmer clairement que le Sénégal ne tolérera aucune atteinte à son intégrité ni à celle de ses citoyens.



MOMAR DIENG DIOP/ESPAGNE