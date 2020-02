Défense de Guy Marius Sagna: Le Frn constitue Me Amadou Sall

La libération de Guy Marius Sagna est une préoccupation essentielle pour la Conférence des leaders du Front démocratique et social de résistance nationale. Cette structure qui regroupe des leaders de l’opposition, a décidé de constituer un avocat pour assister et défendre l’activiste «contre les mesures arbitraires dont il est victime».



Selon le communiqué parvenu à la Rédaction de « Actusen.sn », la conférence des leaders «engage toutes les composantes du Frn à ne ménager aucun effort pour obtenir la libération immédiate et inconditionnelle de Guy Marius Sagna et l’arrêt des poursuites engagées contre lui et ses coaccusés». D’après toujours le communiqué, «la Conférence des leaders engagera toutes les actions nécessaires pour le respect de la liberté d’expression et de manifestation au Sénégal, ainsi que des droits des opposants».



A propos du dialogue national, la Conférence des leaders a souhaité la plus grande diligence dans la mise en œuvre des consensus retenus sur le point relatif à l’audit du fichier et du processus électoral. «Tout retard aurait des conséquences négatives sur l’organisation des élections locales que nous souhaitons la plus rapprochée possible», font-ils savoir.

