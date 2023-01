Défense de Ousmane Sonko: Pastef Pikine pour la création de comités de résistance dans les quartiers

Des comités de résistance dans les quartiers pour faire face au régime de Macky Sall. C’est ce que propose la section départementale de Pikine du parti des Patriotes africains du Sénégal pour le travail, l’éthique et la fraternité (Pastef). «Que ce soit ici à Pikine ou ailleurs, nous sommes en guerre. J’invite tous les militants à s’organiser pour la mise en place de comités de résistance dans les quartiers, car ce régime aux abois incarné par Macky Sall sans légitimité politique cherche à tout prix à éliminer notre candidat Ousmane Sonko. Nous disons non à cette forfaiture. Nous sommes en guerre contre l’impunité, l’injustice, le complot politique et la dictature que ce régime veut installer», a indiqué le coordonnateur départemental de Pastef Pikine, Cheikh Aliou Bèye par ailleurs député-maire de Diamaguene Sicap Mbao, raconte L'As.



Une position que partage entièrement la présidente des femmes patriotes, Sophie Mbaye. «La coordination départementale de Pastef Pikine lance à l’endroit de tous les patriotes un appel à la résistance et à l’organisation de nos groupes de militants et sympathisants pour protéger le président Ousmane Sonko qui incarne le projet tant attendu par le peuple sénégalais et africain. Pikine compte être le premier bouclier et fera face à toutes les tentatives d’élimination du Pastef et de son leader.



La coordination départementale de Pastef Pikine demande à tous de se tenir prêts pour le combat», a lancé Sophie Mbaye. Ces patriotes qui disqualifient Macky Sall de la prochaine présidentielle demandent aux chefs religieux d’intervenir pour éviter un bain de sang. «Nous lançons un appel aux autorités religieuses et autres régulateurs sociaux à tenir un langage de vérité à Macky Sall afin qu’il abandonne son projet funeste d’élimination du président Ousmane Sonko à travers la justice. Défendre et protéger Ousmane Sonko au prix de nos vies est un engagement et un devoir pour nous. C’est pourquo, i aucun sacrifice ne sera de trop pour changer le Sénégal», ajoute Sophie Mbaye. Le maire pastefien de la commune de Pikine-Ouest Cheikh Diop abonde dans le même sens. Pour lui, l’ère de conduire un candidat à l’abattoir est terminée. «Nous n’accepterons pas que Macky Sall amène à la guillotine Ousmane Sonko comme il l’avait fait avec Karim Wade et Khalifa Sall. Ce sera au prix de notre sang et de nos vies. Nous disons à Macky Sall que le chiffre 3 lui est interdit et qu’il ne doit pas briguer une troisième candidature et que notre leader Ousmane Sonko sera bel et bien candidat et ne sera pas la troisième victime de son agenda de musellement des candidats à la présidentielle. Nous sommes prêts à mourir», martèle Aliou Bèye avant d’ajouter : « Si Macky persiste, on va le sortir du Palais. Nous n’accepterons jamais qu’il élimine nos candidats. Macky Sall devrait surtout s’atteler à faire la lumière sur les scandales répétitifs durant son magistère.»