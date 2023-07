Défense de la Constitution: Opposition et société civile exigent le respect de la loi fondamentale du pays

Depuis plusieurs mois, le Sénégal est secoué par une série de manifestations massives, qui ont pour objectif de dire non à un 3e mandat du Président Macky Sall. Les Sénégalais se mobilisent pour défendre la constitution et expriment leur ferme volonté de n'accepter aucune violation de celle-ci.



Cette vague de contestation trouve sa source dans la crainte grandissante de voir le Président Sall briguer un troisième mandat, en dépit des dispositions claires de la constitution sénégalaise, qui limitent le nombre de mandats présidentiels à deux.



Face à cette situation, l'opposition et la société civile se sont levées pour faire entendre leur voix et exiger le respect de la loi fondamentale du pays.













Birame Khary Ndaw

