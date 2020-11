Défense des projets et programmes du Gouvernement: Le président de la République, Macky Sall met en place une Task Force Le Président Macky Sall a ordonné la mise en place d’une structure de cadres composée de Ministres, DG et députés, pour prendre la défense et contrecarrer les actions offensives de l’opposition. L’initiative a été prise dans un contexte nouveau, marqué par l’ouverture du gouvernement aux forces de l’opposition et devant la situation sociale difficile, marquée par le manque d’eau et une émigration irrégulière toujours plus grande et plus meurtrière.

Le président de la République, Macky Sall ne veut plus laisser le terrain libre à l’opposition. Il a mis sur pied un task force pour défendre ses projets et programmes. Ainsi, il a été révélé qu’une première réunion s’est tenue la semaine dernière et une deuxième réunion aujourd’hui, au siège de l’APR.



A cet effet, il a été signalé la présence du Ministre d’Etat Mahmoud Saleh, des Ministres Mor Ngom, Zahra Y. Thiam, Moise Sarr, Néné Fatoumata Tall, Abdou Karim Fofana, Abdoulaye Sow et Mamadou Saliou Sow. Étaient également présents des députés comme Sira Ndiaye et Aminata Guèye. Certains DG ont également été cooptés lors la rencontre.



Biram Faye, DG de l’ANPEJ devient le coordonnateur du groupe des 30, composé de Thérèse Faye du Fongip, Yaya Abdou Kane de l’Agence du patrimoine bâti, Cheikh Bakhoum de l’Adie, Pape Mahawa Diouf de l'Aspt, Aliou Sow de la Sapco, Moustapha Guèye du Crous, Mamadou Ndione du Cosec, Mamadou Sène du Coud, Me Bassirou Sène de la SNR, Tamsir Faye de l’Anpej, Djiby Ndiaye de l’Aner, Mamadou Kasse de la Sicap, Dr. Tening Sène de l’Ana, Idrissa Diabira de l’Adepme, Doudou Kâ de Aibd SA, Meissa Mahécor Diouf de la Safru, Maimouna Cissokho de l’Anctp.



Les observateurs de la scène politique qui relaient les débats dans les cafés, se posent la question de savoir le but recherché et les résultats attendus avec la mise en place de cette task force par le Président himself. Certains y voient la dernière tentative pour contenir ce qui reste de l’opposition, alors que d’autres parlent de gouvernement en gestation.











