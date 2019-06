Défi à Ama Baldé - Pikine rejette Reug Reug: « C’est un rêve qu’il nourrit »

Son combat contre Reug Reug annoncé par Luc Nicolaï, Ama Baldé sort de sa réserve pour apporter la réplique.



Seulou Bou Ndaw sans se prendre la tête a répondu au reporter de Leewtoo Tv. Selon lui, c’est un honneur que l’on cite son nom et qu’il a toujours vu en Reug Reug un futur champion. " Il arrivait que je croise Reug Reug lors de mes séances d’entrainement et je voyais déjà en lui un futur champion ", a affirmé le frère de Jules Baldé.



Seulement, le fils de Falaye Baldé est allé plus loin dans ses affirmations. Il estime que le Djinné de Thiaroye est dans ses droits et qu’il ne peut rien dire sur ce défi lancé. « Il fut un moment où j’avais défié ouvertement Bombardier. En ce moment, tout le monde disait que je n’etais pas raisonnable. Aujourd’hui, mon combat contre le B52 est plébiscité et démarché par des promoteurs. Donc, je dirai que c’est un rêve qu’il nourrit. Seulement ce n’est pas encore le moment », a-t-il lancé.



Néanmoins, Ama Baldé a tenu à préciser qu’il ne sous-estime guère le pensionnaire de Thiaroye-sur-mer, encore moins un autre lutteur. « Je ne sous-estime personne car tout peut arriver. Reug Reug peut me battre en mbapatt, à l’entraînement ou dans l’arène, on ne sait jamais. Mais que chacun poursuive son chemin, un jour on se retrouvera », dixit le fils de Falaye Baldé.











Aïssatou FAYE NIANG Dakarbuzz.com

