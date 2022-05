Défi climatique mondial : Le Sénégal et le Gca unissent leurs forces

Rédigé par leral.net le Lundi 16 Mai 2022 à 13:56 | | 0 commentaire(s)|

Réduire le financement climatique risque d'attiser des conflits encore plus importants. Selon les informations fournies par la Banque mondiale, la migration climatique interne pourrait atteindre jusqu'à 1 million de personnes au Sénégal, d'ici 2050.



« Face à ces risques, le Président Macky Sall et le Pdg du Gca, Patrick Verkooijen, ont uni leurs forces en vue de mobiliser 1 milliard de dollars de financement climatique pour le Sénégal dans le cadre du Programme d'accélération de l'adaptation en Afrique (AAAP), développé par et pour les africains. Aligné sur le Plan Sénégal Emergent (Pse), l’Aaap place la responsabilisation des jeunes pour l'entrepreneuriat et la création d'emplois au centre de l'adaptation », lit-on dans un communiqué de presse.



« Négliger le changement climatique est un acte à très courte vue. Une action d'adaptation audacieuse est la meilleure stratégie pour s'attaquer à la cause profonde d'autres crises. Alors que les prix mondiaux des denrées alimentaires s'envolent et que les pénuries menacent, le besoin le plus urgent est de disposer de fonds qui améliorent la capacité des pays vulnérables au climat à se nourrir eux-mêmes », a déclaré le Président Macky Sall. Selon lui, s’il n’y a jamais eu un moment pour renforcer l'adaptation au Sénégal et sur le continent, c'est maintenant.



La réunion de haut niveau à Dakar a marqué une étape clé, avant le Forum africain sur le financement de l'adaptation, qui sera co-organisé par le Président Macky Sall, le Pdg Patrick Verkooijen et le Président de la Bad, Akinwumi Adesina. Le Forum des Leaders, prévu le 5 septembre aux Pays-Bas, réunira les dirigeants africains et leurs partenaires du monde entier pour concrétiser la vision de l’Aaap et les engagements pris à Glasgow et visant à doubler le financement de l'adaptation.



« L’Afrique lutte contre des crises multiples sur plusieurs fronts, les retombées économiques du Covid-19, le changement climatique et une urgence énergétique et alimentaire, déclenchée par la guerre en Ukraine. Le Sénégal n’est pas épargné : les événements extrêmes liés à l'eau au Sénégal coûtent déjà au pays plus de 10 % du Pib chaque année, fragilisant la position du pays en tant que puissance économique régionale », a déclaré Verkooijen. A son avis, l'Afrique doit exploiter des solutions résilientes au climat rapidement et à grande échelle. Il juge essentiel que les partenaires mondiaux tiennent leurs promesses de Glasgow en matière de financement climatique pour l'Afrique.



L'Aaap est une initiative conjointe de la Banque africaine de développement (Bad) et du Gca, approuvée par l'Union africaine en 2021, avec l'objectif de mobiliser 25 milliards de dollars pour l'adaptation en Afrique d’ici-là COP27. Le mécanisme de financement en amont de l'AAAP a déjà permis 3 milliards de dollars d'investissements pour l'adaptation en Afrique depuis sa création en 2021.



Adou Faye







Source : Le Sénégal est en première ligne face au défi climatique mondial et jouera un rôle essentiel dans la réponse fournie par l'Afrique, a déclaré Patrick Verkooijen, Pdg du Centre mondial pour l’adaptation (Gca), dans son discours de clôture à Dakar, après avoir rencontré le Président Macky Sall vendredi dernier.Source : https://www.lejecos.com/Defi-climatique-mondial-Le...

La rédaction Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook