Déficients mentaux disparus à Kaolack: L’ASSAMM annonce deux plaintes

Des déficients mentaux ont disparu à Kaolack, dans des conditions extrêmement nébuleuses. Ce, à la suite de bains corporels, avec des individus, opérant à bord de véhicules. Leurs parents qui sont dans le désarroi, privilégie la piste du trafic d’êtres humains.



En tout cas, ces malfaiteurs agissent avec la complicité des autorités sanitaires, qui n’ont jamais voulu prendre leurs responsabilités, face à ce grave phénomène de lavage de malades mentaux, accuse l’Association Sénégalaise pour le Suivi et l’Assistance aux Malades Mentaux.



L’ASSAMM dirigée par Ansoumana Dione, a annoncé deux plaintes, ce mardi 19 avril 2022, à Kaolack et à Dakar, contre X et Abdoulaye Diouf Sarr. Vu la gravité des faits, Ansoumana Dione et compagnie exigent la démission immédiate du Ministre de la Santé et de l’Action Sociale, pour avoir permis à ces groupes d’individus, visibles sur les réseaux sociaux, d’exercer librement leur sale boulot.















