Déficit alimentaire : La Commune de Ngalgou, Gadé Escale et Touba Lapé crèvent de faim

Rédigé par leral.net le Dimanche 11 Août 2019 à 20:51 | | 0 commentaire(s)|

Un déficit alimentaire intense frappe les populations de la Commune de Ngalgou, Gadé Escale et de Touba Lapé. Les deux derniers villages cités, se situent dans l’arrondissement de Ndindi. Ainsi, la souffrance de ces populations est due en grande partie par des greniers sans contenu alimentaire. A cela, insistent-elles, s’ajoute le manque d’aliments de bétail.



L’ensemble de ces maux, révèle-t-on, dérive des conséquences de la pause pluviométrique. Ces populations désœuvrées exigent le soutien de l’Etat. Et pourtant, le secrétaire national de l’association des chefs de village du Sénégal, par ailleurs, président de l’association des producteurs de Ndindi, Moussa Amy Dieng avait alerté.



« La situation est intenable. Depuis octobre de l’année dernière, il y avait un déficit alimentaire, extrêmement important dans les villages de Keur Ngalgou, de Touba Lapé et de Gadé Escale. J’avais parlé de cela en février et jusqu’à présent, il n’y a pas encore d’échos favorables. L’année dernière, il y avait une pause pluviométrique. Ce qui a occasionné cette situation. Et les populations vivent difficilement », a décrit président de l’association des producteurs de Ndindi, Moussa Amy Dieng.



L’année dernière, regrette-t-il, il n’y avait pas de production de mil. Cette fois encore, c’est bien parti pour connaître le même sort dans ces localités. « La situation est grave. On a besoin d’être soutenu en ce moment. Et même, pour l’aliment de bétail, les éleveurs sont obligés d’acheter du mil. Alors qu’ils n’ont les moyens. Les autorités sont au courant », alerte-t-il.



Leral



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos