Déficit d’enseignants, Déficit Infrastructurel, Frondes Syndicales… Ces périls qui vont peser sur l’année scolaire 2023 – 2024

A titre d’exemple, la première mesure devrait consister à mettre à niveau les structures d’éducation et de formation inondées et/ou endommagées et assurer l’accès à l’eau, à l’électricité et aux des blocs d’hygiène fonctionnels dans les écoles et établissements scolaires.



Rien qu’à Louga, 338 structures scolaires de l’Inspection d’éducation et de formation n’ont pas de blocs sanitaires et 376 sont sans électricité. Rien qu’à Sédhiou l’on dénombre 673 salles de classe en abris provisoires, dont 498 en mauvais état.



Deuxième mesure : « procéder à un recrutement spécial de personnel enseignant et diligenter la mise à disposition de tous les personnels ». Rien que la région de Matam enregistre aujourd’hui un déficit de centaines d’enseignants.



La liste des mesures issues du conseil interministériel sur la rentrée n’est pas exhaustive.



La liste des problèmes non plus. L’on peut volontiers reconnaitre que l’Etat a fourni des efforts pour résorber le gap, mais énormément reste à faire pour assurer un déroulement optimal de l’année scolaire sur toute l’étendue du territoire national.

Tribune