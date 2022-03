Déficit de professeurs de SVT à Dahra : Les élèves du lycée de Mélakh décrètent 48 heures de grève

48 heures sans cours. C’est le mot d’ordre des élèves du lycée de Mélakh, village situé à 10 km de la commune de Dahra. Ils dénoncent le manque de professeurs de Sciences de la vie et de la terre (Svt). Bara Thiane et ses camarades ont décidé de se faire entendre. Et ils sont soutenus par leurs parents. Bes Bi

Samedi 19 Mars 2022