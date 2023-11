Déficit pluviométrique dans cette partie du Cayor : Les populations de Koul et de Mérina Dakhar, craignent la… famine

au début de l’hivernage de cette année, les populations de Koul et de Mérina Dakhar avaient bon espoir, car la saison des pluies s’était installée très tôt, dès le 1e juin. Partout dans les deux communes, de bonnes récoltes étaient attendues. Les paysans prévoyaient une bonne moisson de mil, de niébé, d’arachide et de pastèques. Malheureusement, la saison pluvieuse s’est arrêtée de manière précoce, avec une pause pluviométrique de 52 jours, intervenue dans cette partie du Cayor. Pis, la dernière pluie de cet hivernage remonte au 18 septembre dernier.



Depuis lors, plus aucune goutte de pluie ! Ce qui explique que 41 villages tels que Darou Gaye, Thialéne, Touba Kane, Darou Kandji etc…sur les 105 que compte la commune de Koul, n’ont pas eu de récolte céréalière.



C’est la même situation qui prévaut au niveau de la commune de Médina Dakhar, regroupant 115 villages dont les plus sinistrés sont Golobé Bardial, Keur Didia, Diokoul Taby, entre autres.



« Mystérieusement, cette partie du Cayor se caractérise chaque année, par une mauvaise répartition des pluies. Mais cette année 2023 est pire que les précédentes, parce que les répercussions du déficit pluviométrique commencent à se manifester au sein de la population et du bétail. Si l’Etat ne prend pas les devants pour prévenir l’insécurité alimentaire, les populations de Koul et de Mérina Dakhar risquent de subir une très longue période de soudure, favorisant l’exode rural massif, l’émigration irrégulière « barsa barsakh », la précarité et la famine.



Sachant que nos élus locaux ne diront jamais la réalité aux autorités étatiques, je profite des colonnes du journal « Le Témoin », pour lancer un cri de détresse sociale au sortir de cet hivernage catastrophique dans cette bonne partie du Cayor

Un cri de détresse sociale surtout par rapport à l’exode rural des jeunes filles, qui vont encore quitter massivement Koul et Médina Dakhar, pour migrer vers Dakar ou d’autres centres urbains. Ne disposant d’aucune ouverture sur le monde moderne, elles ne savent pas qu’elles sont exposées à de nombreux obstacles, à savoir l’esclavage domestique (elles ne pourront travailler que comme bonnes ménagères), les grossesses non désirées, etc.