Défilé à la Sûreté urbaine : Après Dr. Babacar Niang, deux autres médecins convoqués Les médecins Seydou Diallo, biologiste et El Hadj Mbagnick Ngom sont convoqués à la Sureté urbaine et à la DIC. Le défilé des médecins devant les enquêteurs, n’est pas encore fini. Après Dr. Babacar Niang dont la garde à vue a été levée depuis samedi, deux autres toubibs ont été convoqués à la Sûreté urbaine et à la DIC.



Selon "L’Observateur", après les Dr. Ousmane Cissé, Abdoulaye Bâ et Awa Ndoye, ce sera au tour de Seydou Diallo (Biologiste) et El Hadj Mbagnick Ngom (Ophtalmologue).



Les deux médecins sont convoqués aujourd’hui. Dr. Seydou Diallo est convoqué à 10 heures par le commissaire Adramé Sarr de la Division des investigations (Dic).



Pour sa part, Dr. El Hadj Mbagnick Ngom est convoqué par la Sûreté urbaine de Dakar, à partir de 14 heures, selon des sources de "L’Observateur", qui n’ont pas précisé le motif de leur convocation.













Senenews



