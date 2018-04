Défilé du 4 avril 2018: le Président Macky Sall rappelle la nécessité de doter l’armée de moyens pour ses missions

Le chef de l'Etat s'est félicité mercredi, à l’occasion de la célébration de la fête de l’Indépendance, du bon déroulement du défilé civil et militaire et a remercié le Chef d’Etat-major des Armées et le Haut commandant de la gendarmerie ainsi que les hauts commandants de troupes pour la parfaite organisation de l’évènement.



Dans un discours transmis à la télévision nationale, le Président Macky Sall a réaffirmé sa volonté de doter les forces de défense et de sécurité sénégalaises de « tous les moyens nécessaires aux missions qui leur sont assignées ». «S’il plait à Dieu, l’année prochaine ou les années à venir, nous verrons une montée en puissance de toutes les armées (terre, air, mer, gendarmerie, police …) », a dit le chef de l’Etat, entouré du général Cheikh Guèye, chef d'Etat-Major général des Armées et du Haut Commandant de la gendarmerie Meïssa Niang.



«Cette année, nous avons assisté à un beau spectacle de l’armée de l’air avec des aéronefs L39NG. Ces appareils serviront de renforcer ses capacités d’intervention. Nous poursuivons les mêmes efforts avec la marine nationale, l’armée de terre, la gendarmerie ainsi qu’autres corps militaires et paramilitaires », a ajouté le Président Macky Sall.



Le Sénégal commémore ce mercredi le 58e anniversaire de son ascension à la souveraineté internationale. Quelque 8160 civils et 3949 militaires et paramilitaires ont participé au défilé sur le boulevard du Centenaire à Dakar. Neuf aéronefs, 385 véhicules, 94 motos, 75 chevaux et 25 quads auront également été mobilisés pour ce défilé selon l’Aps. Le thème retenu cette année par les autorités administratives et militaires porte sur la "Contribution des forces de défense et de sécurité à la paix et à la stabilité internationale".











Leral.net