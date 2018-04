Défilé du 4 avril : des jeunes payés 5 000 F CFA pour remplir le Boulevard du Général de Gaule

Les responsables de l’Alliance pour la république (APR) ne voulaient certainement pas que le fiasco de l’ouverture de la Semaine nationale de la jeunesse se répète le 4 avril, pendant le défilé.



Pour éviter au Président Macky SALL de tenir son discours devant des tribunes vides, ils ont mis la main à la poche. Selon Vox Populi, ces responsables de l’APR ont été pris la main dans le sac, en train de distribuer des billets de 5000 F CFA à des jeunes de SICAP/Liberté et à d’autres venant de la banlieue. Ces jeunes ont été ainsi rémunérés pour avoir fait le déplacement au boulevard Général de Gaule où se déroulait le défilé et applaudir.



Pourtant, informe toujours le quotidien, malgré les cinq mille francs qui leur ont été donnés pour servir de décor, certains jeunes ont traîné les pieds, très peu enthousiastes à applaudir Macky SALL et ses hôtes.











WALFNet