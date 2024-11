Défis dans la pêche : La Coalition Dekkal Teranga s'engage à Saint-Louis pour une législation en soutien aux pêcheurs Lors de son passage à Saint-Louis, la caravane de la Coalition Dekkal Teranga a suscité une forte mobilisation des populations locales, notamment celles de Guet Ndar et de Gokhou Badj, qui ont saisi l’occasion pour exprimer leurs préoccupations sur la situation du secteur de la pêche. Cette activité essentielle pour la communauté est confrontée à de nombreux défis qui impactent directement l’économie locale et la sécurité alimentaire de la région.

En réponse, Dr Abdoulaye Niane, tête de liste de la coalition, a pris la parole pour promettre un soutien concret : il entend porter des propositions de lois visant à encadrer et à renforcer l’activité de la pêche. Son objectif est de sécuriser un avenir prospère pour ce secteur, en assurant qu’il puisse non seulement soutenir les familles des pêcheurs mais aussi contribuer de manière significative à l'approvisionnement alimentaire.



Par ailleurs, Dr Niane a profité de cette étape pour rendre visite aux figures religieuses et symboliques de Saint-Louis, notamment au khalife de Mame Rawane Ngom et à la première école fondée par Serigne Touba. Ces rencontres s’inscrivent dans une démarche de proximité visant à renforcer l'ancrage de la coalition auprès des leaders locaux.



Dans la même dynamique, les leaders de Dekkal Teranga poursuivent leurs visites de proximité à Touba, mobilisant les citoyens en vue des élections législatives. À travers ces échanges, la coalition partage les grands axes de son programme alternatif, qui vise à insuffler un renouveau au sein de l’Assemblée nationale en plaçant les priorités des citoyens au cœur de son action.



Ces rencontres offrent également une tribune pour écouter les attentes des populations et renforcer leur engagement pour un changement tangible par le vote.



Avec Teranga Media



