Défis de l’eau: Alioune Ndoye appelle à une prise de conscience Le Ministre sénégalais de la Pêche et de l’Economie maritime, Alioune Ndoye, a fait part jeudi de son souhait de voir le Forum mondial de l’eau de Dakar, consacrer une prise de conscience mondiale sur les problématiques de l’or bleu.

Rédigé par leral.net le Jeudi 24 Mars 2022

"Les attentes de ce forum doivent être, une prise de conscience mondiale, savoir que l’eau est nécessaire pour la vie. Cette eau est vivante, dynamique (...)’’, a-t-il réaffirmé lors d’une visite au stand de son département dans le cadre du 9e Forum mondial de l’eau.



"L’être humain que nous sommes est interpellé quant à sa propre survie. Il faut cesser les réflexes égoïstes et changer les comportements en gaspillant moins cette eau. Les décideurs, scientifiques, et autres sachants pourront nous orienter vers une décision calée au mieux pour l’intérêt de l’humanité’’, a souhaité Alioune Ndoye.



Il a salué la participation de ses services à l’évènement ouvert lundi à Diamniadio. Le liquide précieux se raréfiant, a-t-il avancé, l’homme s’organise pour mettre en place une chaîne de froid pour faire en sorte que les produits de la mer et du fleuve pallient ce déficit progressif face à des besoins de plus en plus importants des populations qui croissent à un rythme remarquable.



Le ministre de la Pêche a fait observer le lien existant entre que tout ce qui touche à l’eau jusqu’au transport de passagers et de marchandises, soulignant notamment l’importance de participer à la réflexion sur le devenir des ressources en eau dans le monde.



’’Le forum de Dakar doit engendrer une meilleure réflexion par rapport à tout ce qui rend vital cet espace de l’être humain que nous sommes devant les changements climatiques’’, a-t-il indiqué.



Il a ajouté que l’action négative de l’homme entraînait des impacts trop importants pouvant aller jusqu’à menacer certaines espèces de disparition.





