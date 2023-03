Défis immobiliers: Des solutions s’offrent aux décideurs publics et privés Mamadou Alpha Lo, fondateur et Ceo du groupe Alpha i.s.i a choisi le Sénégal pour organiser son séminaire d’entreprise 2023. La start-up française, d’ingénierie et de construction immobilière connaît un développement fulgurant. Elle passe à plus de 50 collaborateurs, en multipliant les projets en île de France pour atteindre en seulement deux ans, près de 2 000 logements.

Rédigé par leral.net le Vendredi 10 Mars 2023 à 21:59 | | 0 commentaire(s)|

Le Président a, lors d’une réunion de lancement de séminaire, précisé son ambition d'aider activement les décideurs publics et privés à répondre aux multiples défis qui se posent en Afrique. « Il me semble impératif de bâtir une fondation solide autour des valeurs d’humilité et de solidarité. Mais aussi, d’agiliter intellectuelle afin d’offrir un service sur mesure à chaque client partenaire », renseigne Alpha Lo.



Ainsi, il trouve que c’est un grand honneur d’accueillir durant 4 jours à Dakar, des collaborateurs français et partenaires historiques. Ces derniers, dit-il, ont ainsi découvert sa terre natale et son pays de cœur à travers les évolutions structurantes du pays et les projets de construction de sa filiale africaine Build Africa. Il indique que les équipes, ont également pu renforcer leur liens à travers des activités de team building.



Et son groupe prend progressivement sa place sur la terre mère avec comme objectif que chaque collaborateur soit fier d’appartenir à cette grande famille, inscrivant ainsi, la construction de l’excellence dans l’histoire de l’immobilier africain.



Ousmane Wade Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook