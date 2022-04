Déforestation : « Nous ne pouvons plus accepter qu’un seul arbre soit abattu en Casamance pour être exporté…», Macky Sall La coupe abusive d’arbres en Casamance préoccupe au plus haut niveau le chef de l’État qui n’a pas manqué, à l’occasion de la célébration de l’Indépendance du Sénégal, ce lundi 04 avril 2022, de souligner toute sa détermination à stopper ce fléau, nous informe Sudquotidien

Rédigé par leral.net le Mardi 5 Avril 2022 à 10:53 | | 0 commentaire(s)|

Se félicitant du travail que sont en entrain de faire en Casamance les forces de défense et de sécurité, le président a mis en garde ceux qui s’adonnent à ce pillage des ressources forestières.



« Mes instructions ont été claires. Nous ne pouvons plus accepter qu’un seul arbre soit abattu en Casamance pour être exporté hors de nos frontières« , a tonné le président Macky Sall qui a présidée la cérémonie de Prise d’arme à la Place de l’Indépendance, en remplacement du défilé qui se faisait à la Place de la Nation (ex-Obélique ».



MD Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook