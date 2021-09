Déforestation de la Casamance : Le président du Conseil départemental de Bignona lance la campagne de reboisement Rédigé par leral.net le Mardi 7 Septembre 2021 à 00:43 | | 0 commentaire(s)|

Le Conseil départemental de Bignona œuvre à reverdir davantage le département qui est en proie aux braconniers et exploitants clandestins des forêts de la Casamance. "Le Conseil départemental de Bignona appuyé par ses partenaires œuvre dans le reboisement et la protection de nos forêts et surtout la préservation de l'écosystème et la biodiversité", a informé le président dudit conseil. Mamina Kamara, environnementaliste et climatologue qui se soucie de la déforestation de la Casamance, a initié des campagnes de reboisement pour remplacer les arbres abattus. " Nous avons commencé par doter les communes de moyens de renforcement des capacités de reboisement et de lutte contre les feux de brousse. Ensuite, durant tout le mois d'août, un reboisement intensif des arbres en voie de disparition, mais aussi la mise en place des pépinières", explique l'agent de l'Anacim au bout du téléphone qui s'adresse aux jeunes en cette période de vacances avec ces pluies abondantes : " je lance un appel aux jeunes à côté des activités festives de vacances de s'adonner à un reboisement intense, et de s'occuper de la devanture de chez soi en plantant un arbre qui donnera ombre et nourrira plus tard..."



Source : Source : https://www.dakaractu.com/Deforestation-de-la-Casa...

