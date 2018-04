Dégâts au stade L.S.S : Luc Nicolaï dans la tourmente

D’importants dégâts matériels ont été notés au stade Léopold Sédar Senghor après le combat de l opposant Balla Gaye 2 et Gris Bordeaux.



L’organisateur de cette rencontre, Luc Nicolaï, va payer la note. «Après le combat, il y a eu des dégâts matériels importants. Le constat est fait et il y a aussi les photos qui illustrent tout ça. Il y a des portes, une partie du gradin et autres qui ont été endommagées. C’est énorme.



Luc Nicolai a pris un engagement, en organisant le combat au Stade Léopold Sédar Senghor. Il y a un cahier de charges à remplir dans ce cas, comme dans toutes les organisations dans les édifices publics. C’est à lui de réparer tous les préjudices subis», a déclaré le chargé de communication du Ministère des Sports, Mbaye Jacques Diop.













IGFM