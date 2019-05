Dégâts collatéraux des pénuries d’eau: Mohamed assène 4 coups de couteau à Alioune

En décembre 2013, à la cité Fadia des Parcelles Assainies, lors d’une quête incessante du liquide précieux suite aux pénuries répétées d’eau, Mohamed Marone Diop et Alioune Samb engagent une rude bagarre. Mais au plus fort des empoignades, Diop sort une arme blanche et assène des coups de couteau à son vis-à-vis.



Il prend alors la fuite mais sera vite interpellé par les limiers. Devant les enquêteurs, il dit : « il a eu de la chance car j’allais le tuer ». Mais face au juge, il change son fusil d'épaule et parle plutôt de bagarre. Il confie que Samb a voulu a voulu lui planter le couteau. C’est ainsi qu’il lui a fait une prise.



Cependant, le maitre des poursuites qui ne croit point à cette "bagarre", a requis 15 ans de travaux forcés contre lui, pour tentative de meurtre. Délibéré 4 juin 2019.













L’Observateur

