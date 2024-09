Dégâts des investitures: Dr. Malick Diop, Zator Mbaye et Cie démissionnent de l’Afp

Lundi 30 Septembre 2024 à 11:36

Ce sont les fidèles de Moustapha Niasse, presque ses enfants, qui ont décidé de le quitter définitivement. Dr. Malick Diop, Zator Mbaye, Omar Niasse, ont démissionné de l’Alliance des forces de progrès (Afp). D’autres départs sont annoncés.



En attendant la version officielle, Emedia a appris que ce serait lié aux investitures de la coalition Jamm ak Njarin à laquelle appartient l’Afp. De sources autorisées, Moustapha Niasse n’a pas mis le porte-parole de son parti et patron de l’Afp à Dakar, sur la liste nationale. Préférant mettre Mbaye Dione et un certain Marcel, glisse "Bes Bi".

Ndèye Fatou Kébé