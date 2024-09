Dégel des relations Presse-État : Le gouvernement vers un allègement des contraintes fiscales sur les médias La rencontre entre les autorités gouvernementales et la presse privée, semble amorcer un dégel des tensions. Le 13 septembre dernier, lors d’une audience avec le Conseil des diffuseurs et éditeurs de presse du Sénégal (CDEPS), le ministre des Finances et du Budget, Cheikh Diba, a réaffirmé la volonté du gouvernement, de « décrisper » les relations. Cet échange s’inscrit dans le cadre du « dialogue rénové », initié par le chef de l’État.



Rédigé par leral.net le Vendredi 20 Septembre 2024 à 11:24 | | 0 commentaire(s)|

La question épineuse des dettes fiscales des entreprises de presse, a été au centre des discussions, avec des revendications claires formulées par le président du CDEPS, Mamadou Ibra Kane.



En se référant à une décision d’effacement fiscal annoncée par le Président Macky Sall, dans un courrier daté du 20 mars 2024, les acteurs de la presse ont soumis plusieurs requêtes au ministre, parmi lesquelles : la levée des saisies sur les comptes bancaires, l’annulation des pénalités fiscales, le gel des procédures de recouvrement jusqu’en juin 2025, ainsi que le déblocage du Fonds d’appui et de développement de la presse (FADP).



Cheikh Diba s’est montré réceptif aux préoccupations du secteur, promettant d'examiner les demandes avec son gouvernement, notamment sur la question cruciale de la fiscalité spécifique pour la presse, à l’instar d’autres secteurs stratégiques, comme l’agriculture ou les investissements étrangers.



Le ministre s'est également engagé à prendre des mesures dès la semaine prochaine, concernant la levée des saisies bancaires et le paiement des contrats publicitaires échus.



Bien que des avancées notables aient été enregistrées, le déblocage du FADP reste en suspens. Une réponse est attendue pour la semaine prochaine, tandis que le CDEPS doit soumettre une demande à la Direction générale des Impôts et Domaines (DGID), pour suspendre les poursuites fiscales jusqu’en juin 2025.





MD Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook