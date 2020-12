Déguerpissement: Les mécaniciens demandent des sites de recasement

« On en a marre des déguerpissements ». Tel est le cri de cœur des mécaniciens garagistes. Ces acteurs de l’automobile sont sortis de leur mutisme pour réclamer des sites de recasement.



« On a constaté des déguerpissement concernant les artisans de l’automobile, plus précisément les mécaniciens. Depuis un moment, ce sont des sites qu’ils ciblent. Ils ont ciblé la cité Keur Damel, où il y avait plein de mécaniciens qui étaient là-bas. Ils ont ciblé, il n'y a pas une semaine, les Maristes, au niveau de l’autoroute. Aujourd’hui, ils sont partis vers la bande verte, derrière le cimetière Saint Lasard », a indiqué Mamadou Lamine Touré leur porte-parole.



Poursuivant, il ajoute : « Nous sommes là pour manifester pacifiquement, parler avec nos autorités. On nous déplace de gauche à droite. Nous sommes des acteurs de développement, nous sommes des formateurs, des chefs d’entreprise. Nous n’avons jamais brûlé des pneus ou quoi que ce soit », s’écrient-ils sur les ondes de Walf radio.



