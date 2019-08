Déguerpissement: Moins de 10 % des occupants du Stade LSS ont reçu des sommations Le Ministre de l’Urbanisme du Logement et du Cadre de Vie, Abdoul Karim Fofana, a touché le cœur des activités commerciales, occupant les alentours du stade international Léopold Sedar Senghor. Subissant la furie des bulldozers, ces victimes protestent contre les nombreuses opérations de désencombrement, menées à Dakar et à l’intérieur du pays.

Les déguerpis des alentours du Stade Léopold Sedar Senghor, sont très frustrés contre le Ministre de l’Urbanisme du Logement et du Cadre de Vie, Abdoul Karim Fofana.



« La veille de la fête de la Tabaski, on nous a informé du déguerpissement vers 18 heures et le surlendemain à 19 heures, ils sont venus tout saccager. Moins de 10 % des occupants ont été saisis par des sommations. Abdou Karim Fofana a fait usage de la force publique pour envoyer au chômage de paisibles pères et mères de famille. Le président de la République, Macky Sall ne cautionnerait pas ces actes aux antipodes de la dignité humaine », a fustigé une des victimes, Youssou Niang.



Ainsi, il précise qu’ils ne sont pas réfractaires à la volonté du gouvernement de les organiser pour une meilleure prise en charge de l’espace. Le hic, regrette-t-il, est que le Ministre en charge de l’emploi, Dame Diop, était en pourparlers avec tous les artisans pour les recaser à Diamniadio, sur un site de plus de 50 ha.



Et, pendant la dernière campagne présidentielle, Mame Mbaye Niang avait donné des gages aux occupants de cet espace; pour leur relogement. Aujourd'hui, les engagements pris par le Ministre, Chef de Cabinet du Président de la République doivent être respectés et non foulés au pied. Au parking du stade LSS, le ministre Abdoul Karim Fofan a tout chamboulé. Au lieu de mener des concertations préalables, il vient pour tout gâcher. « C’est un camarade de parti mais, il nous déshonore au plus haut point », a-t-il dit.



Sous ce registre, les victimes annoncent des actions fortes contre le ministre Abdou Karim Fofana « Nous allons nous attacher les services d’un huissier pour constater les dégâts. Nous avons perdu plus d’un milliard de F Cfa dans ce pillage organisé. Moi, à ce qui me concerne, je vais saisir mon avocat pour déposer une plainte contre ces pourfendeurs. Et nous allons également tenir des sit-in et organiser des marches, pour déplorer l’attitude de nos gouvernants», a-t-il promis.











