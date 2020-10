Déguerpissement à Lansar de Tivaouane Diacksao: Ça a chauffé entre mécaniciens et policiers La tension était vive avant-hier à Tivaouane Diacksao, situé dans le département de Pikine. Et pour cause, l'opération de déguerpissement des mécaniciens établis sur le site de Lansar, a été lancée. Ils ont opposé un niet catégorique aux forces de l’ordre. Conséquence, il y a eu de violents affrontements entre les policiers et les mécaniciens.

Rédigé par leral.net le Jeudi 22 Octobre 2020 à 09:37 | | 0 commentaire(s)|

Les limiers larguaient des grenades lacrymogènes, les mécaniciens jetaient des projectiles et brûlaient des pneus. Il y a eu beaucoup d’arrestations du côté des mécaniciens. Les habitants du quartier Lansar, las de cohabiter avec les mécaniciens, se sont mêlés aux affrontements. Ce fut alors une véritable intifada entre eux et les mécaniciens.



L’opération de désencombrement a été initiée par la mairie de Tivaouane Diacksao. Selon la maire, Fatou Bintou Ndiaye, le désencombrement est une nécessité pour la sécurité des habitants de Lansar.



« La nuit, le site constitue le lieu de refuge des agresseurs. En plus, les occupants des lieux ont obstrué les canaux d’évacuation des eaux de pluie. Certains quartiers à l’intérieur de la commune connaissent les inondations à cause de cette situation.



Cette fois ci, rien ne sera comme avant. Ils vont quitter de gré ou de force », peste la maire Fatou Bintou Ndiaye. « Un comité de suivi sera mis en place pour assurer le suivi », ajoute l’édile de Tivaouane Diacksao.















Tribune

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos