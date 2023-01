Déguerpissement au Centre commercial de Petersen : Les commerçants tirent sur le préfet de Dakar

«Les autorités du Brt veulent nous déguerpir du marché avec des conditions incertaines. On nous demande de quitter le Centre commercial sans nous trouver un site de recasement. C’est injuste. C’est le préfet de Dakar qui est en train de manigancer tout ceci mais nous n’allons pas l’accepter», ont-ils dénoncé face à la presse.



S’ils disent apprécier tous le projet du Brt, ils estiment, en revanche, que cela ne doit pas être «une entrave» à leur travail. Pour eux, il n’y a «aucun rapport» entre le Centre commercial et les travaux du Brt».



Toutefois, ces commerçants invitent les autorités à réagir le plus rapidement possible par rapport à leur situation.