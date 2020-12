Déguerpissement au niveau de la Corniche: Heureux dénouement entre Cheikh Seck et les artisans Le promoteur et ancien international de l’équipe nationale du football, Cheikh Seck et les artisans du site du village artisanal, au niveau de la Corniche, ont trouvé un terrain d’entente. Un nouveau site de recasement a été trouvé à Lac Rose, afin de préserver les intérêts de ces artisans

Le déguerpissement du site artisanal au niveau de la Corniche s’est fait dans un climat de paix. Sur les 80 chefs d’ateliers que compte le village artisanal, les 76 ont accepté de regagner le nouveau site de recasement qui se trouve à Lac Rose. Cependant, 4 chefs d’ateliers refusent de libérer les cantines qu’ils occupent illégalement.



« Le déguerpissement se fait dans un climat de paix. Nous avons trouvé un terrain d’entente avec le promoteur Cheikh Seck, ancien international et gardien de but de l’équipe nationale de football. Il n’y a aucune bavure. Tout s’est fait dans les règles de l’art. Il est aussi bon de rappeler que nous occupions le site depuis l’année 2000. Mais nous n’avons aucun droit et cela nous le savons tous », a fait savoir le président du Collectif des artisans du village, Abdoul Samb.



Selon M. Samb, il est bon de se dire la vérité. Car le plus souvent, les gens sont dans la manipulation. « Personne, je dis personne, n’a été agressé. Car nous n’avons pas besoin d’utiliser la force d’autant plus que nous sommes des frères. Mais je vous informe que nous savions tous qu’un de ces beaux jours, nous allions quitter le lieu. Mais c’est clair et c’est juste », renseigne M. Samb, qui soutient que des gens sont dans la manipulation en, se faisant passer pour victimes. Sur le terrain mis à leur disposition au Lac Rose, M. Samb renseigne que rien n’obligeait Cheikh Seck à acheter ce terrain au Lac Rose, car légalement, le terrain sur la Corniche lui appartient et que la justice est rendue.



En réalité, ce sont quatre artisans qui refusent de quitter les lieux, prétextant qu’ils veulent rester en ville. Pour eux, une fois au Lac Rose, leurs chiffres d’affaires vont drastiquement connaitre une baisse. Un prétexte qu’évacue M. Samb, qui soutient que le Lac Rose est un site touristique.



A propos de l’ancien portier des « Lions », M. Samb juge que c’est un homme bon. « Cheikh Seck est un homme de dialogue. Je vous le dis en toute vérité. Il pouvait facilement refuser de dépenser son argent. Les gens doivent être honnêtes. Tous les chefs d’atelier sont pris en charge. Car cheikh Seck ne veut en aucun cas pénaliser ses frères », renseigne Abdoul Samb.















