Déguerpissement des Immeubles des Lionnes : Mamadou Kassé, DG SN/HLM annonce un budget 5 milliards de FCfa pour des compensations et indemnités

Dimanche 15 Septembre 2019

Le Directeur des SN/HLM, Mamadou Kassé, a donné des réponses aux manifestants des Immeubles des Lionnes des HLM Hann Maristes. Ces derniers, protestaient contre l’injonction, consistant à vaquer de leurs occupations pour des raisons d’insécurité.



Ainsi, le patron des SN/HLM soutient qu’il y a un budget 5 milliards de FCfa, dégagé pour des indemnisations. Et, 7/20 des immeubles sont en état de dégradation avancé. Raison pour laquelle, insiste-t-il, les occupants sont sommés de quitter. « On versait des indemnités à ceux qui ont quitté ces immeubles. Maintenant, ce qui se passe ne relève pas des SN/HLM.



Mais, plutôt de la sécurité et de la responsabilité de l’Etat. C’est l’Etat qui a envoyé le service interministériel de la protection civile. Ces derniers, ont fait leur rapport pour dire que ce n’est plus normal que des gens continuent à vivre dans ces immeubles. Il faut faire quitter tout le monde », a-t-il dit.



Maintenant, Mamadou Kassé, reconnaît que le problème, c’était de payer les indemnités. « On a mobilisé pour les payer. Actuellement, on avait décidé d’attribuer des forfaits aux locataires pour les aider à se déménager. En plus, il y avait les compensations, destinées aux propriétaires afin qu’ils puissent payer les locations ailleurs, jusqu’à la fin des travaux et la réception, à nouveau de leurs maisons. Nous comprenons leurs inquiétudes », prévient Mamadou Kassé.





