Déjeuner au palais : Macky Sall "pique" les jeunes de l’Apr et leur demande de mouiller le maillot Le président de la République et non moins patron de l’Apr, a reçu au palais, le 13 février dernier, des jeunes de son parti, avec il a partagé le déjeuner, selon L’AS.

Rédigé par leral.net le Samedi 22 Février 2020 à 12:50 | | 0 commentaire(s)|

Le patron de l’Apr, les a piqués au vif, leur disant qu’il ne les reconnaît plus à cause de leur passivité et de leur attitude amorphe depuis un certain temps, par rapport aux événements politiques et autres.

Le chef de cabinet du président, Mame Mbaye Niang, Farba Ngom, le Secrétaire d’État auprès du ministre des Affaires étrangères en charge des Sénégalais de l’extérieur Moise Sarr, entre autres, étaient présents à cette occasion. Et depuis, note le journal, ces jeunes multiplient les sorties intempestives, via des contributions, communiqués de presse et autre talk-show.



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos