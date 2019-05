Déjeuner avec un groupe de femmes députées: Marième Faye Sall étale sa générosité

Rédigé par leral.net le Lundi 6 Mai 2019 à 10:05

La Première dame Marième Fall Sall a reçu dimanche (hier), un groupe de femmes parlementaires (majorité et opposition). Ce fut, rapporte le quotidien L'AS dans sa livraison de ce lundi, un après-midi d’échanges inclusifs.



Ce n’est pas tout. Car, en plus d’un repas copieux, arrosé de délicieux jus et de boissons, la Première dame a offert 500 000 F Cfa à chacune de ses invités.

